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Kütahya'da, 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimin ardından MHP seçimin iptali ve tüm oyların yeniden sayılmasına yönelik talepte bulundu.

AK Parti'nin ise 125 sandıkta, geçersiz oyların sayılmasını istedi ve ilçe seçim MHP’yi reddetti. AK Parti’nin 125 sandıkta geçersiz oyların sayımı itirazını kabul etti.

CHP ise Kütahya'da il seçim kurulunun vermiş olduğu 'oylar yeniden sayılsın' kararına itiraz etmişti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu itirazı reddetti. Kütahya’da oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

31 Mart Yerel Seçimi'nde, CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712 oy (Yüzde 29.69), MHP adayı Alim Işık 40 bin 110 oy (Yüzde 29.25) ve AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu 37 bin 992 oy almıştı (Yüzde 27.71).