İzmir'in Menderes ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde Menderes ilçesi açıklarında saat 06.24'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

5.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.00 kilometre olarak kaydedildi.

Kentte büyük ölçüde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...