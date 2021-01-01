Kumkapı'da 'pes' dedirten görüntü!

Koronavirüs tedbirleri kapmasında 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00'da başladı. Önlemler kapsamında yılbaşı kutlamaları da yasaklandı.

DHA'nın haberine göre, dün kısıtlama sırasında Kumkapı'da sokağa çıkan onlarca kişi ise sosyal mesafesiz maskesiz oyun havası eşliğinde oynadı.

O anlar da çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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