Dansözlü partiye baskın!

DHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi´ndeki lüks rezidansın dairesinde bir araya gelen 11 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen dansözlü eğlence düzenledi.

NE MASKE NE MESAFE KURALI

DHA'da yer alana habere göre alkol alan grup, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan dans etti.

CANLI YAYIN YAPIP PAYLAŞTILAR

Dairenin balkon ve salonunda eğlenip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden grup, canlı yayın yapıp, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

POLİS DAİREYE BASKIN DÜZENLEDİ

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine adresi tespit edip, daireye baskın yaptı.

11 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

Dairede bulunan 11 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150´şer TL'den toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı.