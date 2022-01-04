Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı bu hafta sonu başlıyor. Trabzonspor'un liderliği ile biten ilk yarının ardından verilen arada, Futbol Federasyonu geleneksel hakem seminerini başlattı.
Riva tesislerinde 2–7 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan seminerde, ağırlıklı olarak hakem hataları gündeme gelecek. Futbol Federasyonu, ikinci yarı hakemlerin daha az hata yapmalarını ve şikayetlerin en aza indirilmesini hedefliyor. Bu nedenle, eğitim danışmanı Jaap Uilenberg ile UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato'yu davet etti.
İki uzman, hakemlerimizi teknik olarak bilgilendirecek. Avrupalı meslektaşları gibi "Daha adaletli" davranmaları için eğitecekler...
Merak edilen bir başka konu ise; bir süre önce Kulüpler Birliği ile birlikte kurulan çalışma grubu meselesi. Tam adı, Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu olan bu oluşum yeni bir dönemin de başlangıcı olacak.
Tüm kulüplerden hakemlik sisteminin değişimi için istenen öneriler bu çalışma grubunda tartışılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Danışmanı David Ellery'nin yönlendirmesi ile, Merkez Hakem Komitesi yeni kararlar alacak. Amaç, hakem tartışmalarını ortadan kaldırmak. Futbolun kalitesini artırmak. Objektif kararlar vermek. Karşılaşmalar sonrası hakemlerin konuşulmadığı bir ortam yaratmak.
Ancak anladığımız, kulüplerin en önemli isteği konusunda bir girişiminin olmayacağı. Sistemin değişimi için ortak görüş, VAR hakemliğinin yeniden yapılanması yönündeydi. Maç yöneten hakemlerin VAR’da görev almaması istenmişti. Konuyla ilgili bir açıklama olmadığını görüyoruz. Cuma günü başlayacak karşılaşmalar öncesi bu konuda bir adım atılmadığı anlaşılıyor. Birkaç gün içerisinde bir gelişme olur mu? Bekleyip göreceğiz.
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun Riva'daki konuşmalarında herhangi bir ipucu yoktu. Ağırlıklı olarak, klasik cümleler vardı. Adaletli olun, tarafsızlığınızı koruyun, cesaretli karar verin, korkmayın vs...
MAÇLAR BAŞLIYOR, TRANSFERLER HAFTAYA
İkinci yarı cuma günü başlıyor. Takımlar eksiklerini tamamlamak için yoğun bir mesai içerisindeler. Yapılacak transferlerin nokta atışı olması için çaba gösteriyorlar. Uyum sorunu başta olmak üzere, hazır oyuncu getirmek önemli koşul.
Ne var ki, Futbol Federasyonu ara transfer tarihini 2 Ocak-8 Şubat olarak belirlemişti. Kulüplerin maçlar başladıktan bir hafta sonra transfer yapması ne kadar yararlı olur tartışılıyor. Transferi bir hafta öne almak mümkün olamaz mıydı?
İster istemez akla şu soru geliyor. Kulüpler ara transferde cezalandırılıyor mu?
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