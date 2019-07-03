03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çağdaş Türk şiirinin önde gelen isimlerinden Küçük İskender 55 yaşında hayatını kaybetti. Küçük İskender bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Küçük İskender ismiyle tanınan şair Derman İskender Över 55 yaşındaki hayatını kaybetti.
Küçük İskender’e geçen yıl kanser teşhisi konulmuştu. 55 yaşındaki şair ilerlemiş safhadaki hastalığını Bodrum’daki evinde sürdürdüğü tedaviyle atlatmaya çalışıyordu.
Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler veren, ilk filmi "Gönül Garip Bir Kuştur" ile oyunculuk deneyimini de yaşayan Küçük İskender Ağır Roman ve O Şimdi Asker rol almıştı. 2000 yılında Orhon Murat Arıburnu, 2006 yılında Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü, 2014'te Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü, 2017'de Necatigil Şiir Ödülü'nü almıştı. Küçük İskender en son “İkinci Waliz” adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurla buluşmuştu.
Küçük İskender için, 4 Temmuz Perşembe günü Ortaköy Büyük Mecidiye Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.
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