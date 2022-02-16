Kremlin'den flaş açıklamalar

HABERTURK.COM

Kremlin'den Ukrayna Rusya gerilimine ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Kremlin "Rusya Devlet Başkanı Putin müzakere için istekli olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Biden'ın da konuşmaya istekli olduğunu göstermesi olumlu bir adım" açıklamasında bulundu.

Açıklamada ayrıca NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarına yanıt verildi. Kremlin "NATO Rus askerlerinin çekildiğine dair kanıt olmadığını söyleyerek yanılıyor" ifadelerini kullandı.