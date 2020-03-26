Dünyada vaka sayıları arttıkça pek çok yerden de farklı bulgular var mı anlamında datalar geliyor. Örneğin; ishal bulguları da belirtilmişti ancak en son Güney Kore'de yapılan yaygın testlerde, özellikle gençlerde koronavirüs enfeksiyonunun çok fazla tespit edilmesine bağlı olarak ortak bir bulgu daha saptandı.