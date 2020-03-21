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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu Twitter'dan açıkladı. Bakan, Koca, "Son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldı. 277’si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor" dedi.

TEST SAYILARI DA AÇIKLANIYOR

Bakan Koca, 19 Mart'tan bu yana vaka sayıları ile birlikte yapılan testlerin de sayılarını veriyor. Toplam 947 vakanın 756'sı son 3 günden.

19 Mart: 1981 test, 168 pozitif

20 Mart: 3656 test, 311 pozitif

21 Mart: 2953 test, 277 pozitif

Bakan Koca, 19 Mart'ta TBMM'de yaptığı konuşmada günde 15 bin test yapmayı hedeflediklerini bildirmişti. Bu testlerin kimlere yapılacağına ilişkin Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Bakan Koca, şunları kaydetmişti:

"Klinik bulgu varsa test yapılacak. Örneğin siz normalde testi yaptırdınız baktınız hiçbir bulgunuz yok. Negatif çıktı ama sonradan pozitif çıkanlar da var. Çin’de de öyle olmuş, negatif çıkan, sonra pozitif olan var, Aytaç Paşa gibi. Diyelim ilk aşamada büyük oranda negatif çıktı. Ben de yok diye rahat davranacaksınız. Bu test yanlışa sevk edebilir. Başkalarına gidip bulaştırabilir. O nedenle üç gün sonra testi tekrarlamak gerektiği söyleniyor. Çünkü 3 gün sonra çıkabiliyor. Bizde de doktorlarımız testi yaptığımız kişiyi üç gün sonra tekrar çağırıp, bir daha teste tabi tutacak. Bu arada siz negatif diye her tarafa gittiniz, o da ayrı bir risk oluşturabilir; onu engellemeye çalışıyoruz."