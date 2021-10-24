Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!