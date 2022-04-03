Konyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip 6. dakikada Sokol Cikalleshi ile 1-0 öne geçti.

28. dakikada ilk golün hazırlayıcısı olan Oğulcan Ülgün farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, İzmir temsilcisinde Cherif Ndiaye 45'te direkt kırmızı kart gördü.

71'de Zymer Bytyqi attığı şık golle skoru 3-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Konyaspor sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Konyaspor 58 puana yükselerek 2. sıradaki yerini korudu.

18. sıradaki Göztepe ise 27 puanda kaldı.

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