Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Kocaelispor, Manisa FK'yı Kocaeli Stadyumu'nda ağırladı.

Mücadelenin 13. dakikasında konuk ekip Loick Landre'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi takım 29. dakikada Mehmet Taş'ın attığı golle skoru eşitledi: 1-1.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Berkay Dabanlı attı. 2-1.

Bu sonuçla Kocaelispor düşme hattından çıkarak puanını 40'a yükseltti.

Süper Lig'e yükselmek için play-off'a kalmayı hedefleyen Manisa FK ise 46 puanla ilk altının dışında kaldı.