Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da arasında bulunduğu 27’si tutuklu 108 şüpheli hakkında hazırlanan Kobani eylemlerine ilişkin iddianame kabul edildi. Dava Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Kobani olayları ile ilgili aralarında HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Dava Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.

6-8 Ekim 2014'teki olaylarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede 27'si tutuklu, 6'sı adli kontrollü, 75'i yakalamalı olmak üzere 108 şüpheli yer alıyordu.

İddianamede tüm şüpheliler için, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "37 kez adam öldürme" ve "31 kez öldürmeye teşebbüs" başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza talep edildi.

Şüphelilerin ayrıca, "Bayrak yakma" ve "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na" muhalefet suçlarından da cezalandırılmaları istendi.

Başsavcılığın soruşturması kapsamında Eski Hdp Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu da tutuklu bulunuyor.