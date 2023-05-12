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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki faaliyetlerinde yetersiz kalmasıyla eleştirilen Kızılay’ın AHBAP platformuna çadır satması tartışma konusu olmuştu.

Kızılay Başkanı Kınık, Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş.'nin Türkiye Kızılay Cemiyeti'nin bir iştiraki ve 12 ay kesintisiz üretim yapan dünyanın sayılı afet çadırı üreticilerinden biri olduğunu belirterek “İşbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama söz konusu eleştirileri dindirmemişti. Kınık’ın, katıldığı televizyon programındaki “Arkadaşlar inisiyatifte bulunmuşlar ama ben de eleştirdim arkadaşları” sözleri geri adım olarak yorumlanmıştı.

İSTİFA ETTİ

Tartışmaların ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Kızılay Yönetim Kurulu bugün olağanüstü toplanarak oy birliği ile genel kurula gitme kararı aldı.

Kınık, istifasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı açıklamada Kızılay'ın çadır satmasına ilişkin, "Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir" dedi.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın