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Almanya tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından "Sammy Ali" İstanbul’da yapılan “KARTEL-4” operasyonuyla yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X'ten açıklama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen “KARTEL-4” operasyonuyla İstanbul Üsküdar'da yakalanan ve hakkında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan "Sammy Ali"nin; Almanya’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı, uyuşturucu madde tedarik ettiği, uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi.