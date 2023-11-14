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Gündemden düşmeyen Engin ve Dilan Polat çiftinin soruşturmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, ‘Kara para aklama’, ‘Vergi kaçakçılığı’, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından tutuklanan Polat çiftinin sürdürülen soruşturmasında dosyanın kilit isimlerinden biri olan şirketlerin mali müşaviri Ahmet Gün’ün 19 yaşındaki kızı B.N.G.'nin ifadesinde de dikkat çekici başlıklar yer aldı.

POLATLARA SAHTE FATURA KESEN ŞİRKETİ KURDU Tutuklanan, Polat çiftinin avukatı ve mali müşaviri Ahmet Gün. MASAK raporuyla ortaya çıkan detaylara göre, Polat Ailesi'nin şirketlerine 5 ayrı şirket sahte fatura kesmişti. Bu şirketlerden biri de BYZ Gün Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ydi. Bu şirketin kurucu sahibinin ise Ahmet Gün'ün kızı B.N.G. olduğu ortaya çıktı. REKLAM

"SEZGİN POLAT TALİMATIYLA DEVRETTİM" Mali Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan ve serbest bırakılan B.N.G.'ye, 'Sahibi ya da ortağı olduğu şirketler’ soruldu. B.N.G., bu soruya, “2022 yılında BYZ Gün Güzellik ünvanlı bir şirket kurdum. Bu şirket güzellik alanında faaliyette bulunmak üzere kuruldu. Ancak öğrenci olmam ve okula zaman ayırmam nedeniyle şirket hiçbir ticari faaliyette bulunamadı. Yine aynı yıl 2022 yılında şirketi, Sezgin Polat’ın talimatıyla ve babam Ahmet Gün aracılığıyla tanımadığım bir şahsa devrettim. Devrettiğim bu şirketin benden başka yetkilisi ve sahibi yoktu. Şu an ki sahibi ya da ortağı kimdir bilmiyorum” cevabını verdi.

“BİLMİYORUM “ DEDİ B.N.G., polisin, “Sezgin Polat isimli şahsın şirketinizde herhangi bir yetkisi olmadığı halde neden babanızdan şirketi bir başkasına devretmediğinizi istediğini açıklayın" sorusuna ise “Bu konu da bilgim yoktur” cevabı verdi. Adı geçen ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Sezgin Polat, Engin Polat’ın babasıdır. REKLAM

"TASFİYE MEMURLUĞUNU USULEN YAPTIM" Polisin, Polatlarla bağlantılı 31 firmadan hangi şirketlerle bağlantılı olduğu sorusuna cevap veren B.N.G., “BYZ Gün şirketini 2022 yılında kurduğumu belirtmiştim. Bu şirket faaliyette bulunmadan başkasına devredildi. Tasf. Hal. Fek. Pen. Plastik şirketinin mali işleriyle ilgim yoktur. Ancak şirketin tasfiye işlemleri için tasfiye memuru atanması gerektiği için Sezgin Polat, babam Ahmet Gün’den ricada bulunmuştur. Babam avukat olduğundan ve böyle bir işlemden dolayı bir sorun oluşmayacağından söz ettiği için şirketin tasfiye memurluğunu usulen yaptım. Ancak tasfiye memurluğunu ne zaman yaptım hatırlamıyorum” dedi.

SAHTE FATURALAR SORULDU BYZ Gün Güzellik şirketi tarafından Polatların şirketlerine kestiği sahte faturalar hakkında sorular da soruldu. Sorulardan biri, gerçek bir mal alış ve satışı olmadığı halde kesilen 25 milyon 337 bin 753 liralık faturaydı. B.N.G., bu soruya, “Bu konu hakkında bilgim yoktur” dedi. Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olan Ahmet Gün’ün kızı B.N.G., savcının itirazına rağmen serbest kalmıştı.