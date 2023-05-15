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Son dakika haberi Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı genel başkanlarıyla beraber açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklediği güven oyunu alamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Seçim balkonda kazanılmaz. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Halkımız emin olsun mutlaka kazanacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz" dedi.

Giriş: 15.05.2023 - 02:59 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı genel başkanlarıyla beraber açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması ve sürecin demokratik olgunluk içinde sürdürülmesi memnuniyet vericidir.. Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Hiç kimse oldu bittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz.

Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi mutlaka ve mutlaka ikinci turda kazanacağız. Herkes bunu görecek. Erdoğan toplumdan beklenen güven oyunu alamamıştır. Değişim talebi yüzde 50'nin üzerinedir.

Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle beraber bu ülkeye hakkı, hukuku, adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız. Halkımız emin olsun mutlaka kazanacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz."

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