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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkente füze saldırıları düzenlendiğini belirterek, "Peçersk semtinde iki konut isabet aldı. Hava savunma sistemleri birkaç füzeyi de düşürdü." dedi.

Kliçko, füzelerin isabet ettiği konutlarda yangın çıktığını, bölgeye itfaiye, sağlık, kurtarma ekiplerinin gönderildiğini kaydetti.

UKRAYNA'NIN 10 ÖNERİDEN OLUŞAN BARIŞ FORMÜLÜ

Rus savaşının adil bir şekilde ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuk temelinde bitmesini istediğini belirten Zelenskiy, G20 zirvesine katılan liderlere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirecek 10 öneriden oluşan "barış formülü" sunmuştu.

Zelenskiy, önerisinde, radyasyon ve nükleer güvenliği, gıda güvenliği, enerji güvenliği, tüm mahkumların ve sürgün edilenlerin serbest bırakılması, BM Şartı'nın uygulanması, toprak bütünlüğü ve dünya düzeninin sağlanması, Rus birliklerinin geri çekilmesi ve çatışmaların sona erdirilmesi, adaletin iadesi, ekolojik sorunların önlenmesi, gerginliğin engellenmesi ve tarafların savaşın sona erdiğini teyit eden bir belge imzalaması gibi başlıklar kullanmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.