Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol 1. Lig Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü: 1 - Tuzlaspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor’u 1-0 mağlup etti

26.02.2022 - 15:48 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara Keçiörengücü: 1 - Tuzlaspor: 0

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı'nda oynanan maçı 1-0 başkent temsilcisi kazandı.

Ev sahibi Ankara Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 18. dakikada Hamza Gür kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 34'e yükselten Keçiörengücü, maç fazlası ve averajla 11. sırada yer aldı. Başkent deplasmanından eli boş ayrılan Tuzlaspor ise maç fazlası ve 31 puanla 12. sırada konumlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada sağ kanattan Ogün Bayrak’ın ceza sahası içerisine yolladığı topa yükselen Hamza Gür’ün kafa vuruşunda top, kaleci Emre’nin müdahalesi sonucu dışarıya çıktı.

18. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza sahası yakınlarına kadar gelen Hamza Gür, yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

31. dakikada sol kanattan kaptığı topla ceza sahası içerisine kadar giren Ezeh, topu Sedat Şahintürk’e aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Şahintürk’ün vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

76. dakikada Metincan’ın ceza sahası dışından yaptığı ortada topla buluşan Onat’ın vuruşunda meşin yuvarlak top az farkla dışarıya gitti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti, ordumuz yeniden ilerliyor
Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti, ordumuz yeniden ilerliyor
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Miraç mucizesi nasıl gerçekleşti
Miraç mucizesi nasıl gerçekleşti
Hacet namazı kılınışı ve anlamı
Hacet namazı kılınışı ve anlamı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.