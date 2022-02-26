Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı'nda oynanan maçı 1-0 başkent temsilcisi kazandı.

Ev sahibi Ankara Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 18. dakikada Hamza Gür kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 34'e yükselten Keçiörengücü, maç fazlası ve averajla 11. sırada yer aldı. Başkent deplasmanından eli boş ayrılan Tuzlaspor ise maç fazlası ve 31 puanla 12. sırada konumlandı.

12. dakikada sağ kanattan Ogün Bayrak’ın ceza sahası içerisine yolladığı topa yükselen Hamza Gür’ün kafa vuruşunda top, kaleci Emre’nin müdahalesi sonucu dışarıya çıktı.

18. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza sahası yakınlarına kadar gelen Hamza Gür, yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

31. dakikada sol kanattan kaptığı topla ceza sahası içerisine kadar giren Ezeh, topu Sedat Şahintürk’e aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Şahintürk’ün vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

76. dakikada Metincan’ın ceza sahası dışından yaptığı ortada topla buluşan Onat’ın vuruşunda meşin yuvarlak top az farkla dışarıya gitti.