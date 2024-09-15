Kayserispor’da Ali Çamlı yeniden başkan seçildi

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Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula, MHP Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve kulüp yönetim kurulu üyeleri ile taraftarlar katıldı. Genel kurulda, yönetim, faaliyet ve denetim raporları oy çokluğuyla ibra ve kabul edildi. Sarı-kırmızılı takımın başkanı Çamlı, Sivasspor maçı sonrası aldığı karar ile başkan adayı olmadığını söylediğini hatırlatarak, bu kararından vazgeçmediğini belirterek, aday olmadığını yineledi.

‘BLÖF YAPMADIM’

Başkan adayı olmayacağını açıkladıktan sonra ‘blöf’ yaptığı eleştirilerine yanıt veren Çamlı, “Arkadaşlar bugün aslında benim için Kayserispor başkanlığının belki de son günü. Sivas maçı sonrası açıklama yapıp genel kurul kararı aldığımda aday olmayacağımı söylemiştim. Bunu birileri blöf olarak yorumladı ama bu bir blöf değildi. Bir gerçeğin ilanı ve Kayserispor'un içinde olduğu durumun Kayseri kamuoyunun gerçekleri bilmesi açısından ilan edilmesinin manifestosuydu. Ben bugün yine tekrar ediyorum. Bugün de aday değilim. Kayserispor için konuşan arkadaşlarım bu salona gelip aday olmasını beklerdim. Ama maalesef onların sadece dilleri var. Ellerinde telefonları var. Onun haricinde başka bir şeyleri yok. Bizi bu duruma getiren iki sebep var. Birincisi Kayserispor'un herhalde bir beş sene bir lira geliri olmuyor böyle bir şeyi, böyle bir vicdansızlığı yapanı artık onu Allah'a havale ediyorum” dedi.

‘BÜTÜN YARDIMLARIN ÖNÜ KESİLDİ’ Kulübün mali anlamda içinde bulunduğu durumun kendilerini çok zorladığını da belirten Ali Çamlı, “Şimdi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde futbol kulüpleri kurulduğundan beri hiç örneği olmayan bir durum meydana geldi. Hepimizin Kayserispor’da daha önce başkanlık yapan, görev yapan herkesin alacakları vardır. Diğer örgütlerde de yöneticilerin alacakları vardır. Ama hiçbir kulüp başkanı eşi benzeri görülmemiş bir şekilde ‘Kayserispor'a verdim’ dediği paraları bankalara olan şahsi borçlara götürüp temlik etmemiştir. Benim takıldığım yer burası. Bunu kamuoyunun ve sizlerin takdirine havale ediyorum. Bu kulüp ayakta duracaksa, illa ki Kayseri şehrinin güzide insanlarının veya Kayseri şehrinde iş yapan büyük firmaların sponsorlukları ile ayakta kalacak. Hiç kimsenin bir yerde 50-60-100 milyon parası yok ki getirip Kayserispor'a bağış yapalım verelim. Sokak dedikoduları ile bu şehrin göz bebeğine, sevdamız dediğimiz markasına yapılabilecek bütün yardımların önü kesilmiştir. İkinci sebebi de budur. Bunu burada söylemekten hiçbir beis görmüyorum. Ya şehrimiz topyekun olacak. Bu takıma sahip çıkacak. Ben Kayseri şehrine sadece bir hizmetkar olabilirim. Kayserispor’un bu şehir için ne anlam ifade ettiğini iyi ki bilen büyüklerimiz var. Bu takımı teslim aldığınızdaki durumuyla bugünkü durumuna baktığım zaman ben bile inanamıyorum. Herkes uğraşıyor. Ama bugün bana icraat lazım arkadaşlar. Bu takımın ayakta kalabilmesi için ben bugün artık icraat istiyorum. Somut bir şeyler istiyorum. Bütün gelirleri ipotekli. Nasıl olacak bu iş? Çok ciddi sağlık problemlerim var. Buna rağmen genel kurul kararı aldığından beri yine bir çok sorunu hallettik ama bugün itibarıyla artık tamam diyorum. Benim hakkım bu şehre helal olsun” ifadelerini kullandı.

GENEL KURUL DELEGELERİNİN ÖNERİSİ İLE YENİDEN BAŞKAN OLDU Genel kurul delegeleri Ali Çamlı’nın yeniden başkan seçilmesi için önerge verdi. Delegeler tarafından oy birliği ile Ali Çamlı yeniden başkan seçildi. Ali Çamlı, yeniden söz alarak, “Benim ve şehrimin sevdası Kayserispor’un bir sıkıntı ile karşılaşmaması adına yine de buraya yönetecek bir yiğit çıksın ümidiyle bu göreve devam edeceğim. Ama, burada olan herkese teşekkür ediyorum. Her şey sizler için” diye konuştu. Ali Çamlı Başkanlığı’nda yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: "Ali Çamlı, Nurettin Açıkalın, Süleyman Akın, Ali Hızar, Emir Akpınar, Rıza Erkut Yurdemi, Erol Çetin, Gökhan Gülen, Yeşim Akpınar, Hasan Aki, Mustafa Yücel."

TFF'DEN ALİ ÇAMLI'YA TEBRİK Türkiye Futbol Federasyonu, yeniden başkan seçilen Ali Çamlı'yı şu ifadelerle tebrik etti: "Bellona Kayserispor Kulübü'nün bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ardından yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ali Çamlı'yı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."