Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde, evde tadilat çalışması yapan Salim Çatma ve Soner Çatma'nın öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, cesetleri traktörle ormana taşıyarak gömdükleri tespit edilen ev sahibi İsmail A., oğlu Serkan A. ve akrabaları S.K. ise aranıyor.
DHA'nın haberine göre, jandarma ekipleri, inşaat işçileri Salim Çatma ve Soner Çatma'nın ailelerinin geçen cuma günü yaptığı kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, inşaat işçilerinin en son Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan İsmail A.'nın evinde tadilat çalışması ve yakınında inşaat yaptıklarını tespit etti.
SİLAHLA ÖLDÜRÜP, ORMANA GÖMMÜŞLER
Evde yapılan aramada cinayet bulgularına rastlanılması üzerine soruşturma derinleştirildi. İki kişinin Serkan A. tarafından silahla öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü tespit edildi. Ormanlık alanda gece saatlerinde kokuya duyarlı köpek ile yapılan aramada, Salim Çatma ve Soner Çatma'nın cesetleri bulundu. Cesetler, yapılan incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ZANLI BABA VE OĞLU ARANIYOR
Jandarma ekipleri, olayla ilgili M.G., S.N.A., D.A., F.Ç. ve Y.E.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili cinayet şüphelisi Serkan A., babası İsmail A. ve S.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Salim ve Soner Çatma'nın, Serkan A. tarafından ateşli silahla öldürüldüğü ve ardından cesetlerin traktörle ormanlık alana taşınarak, gömüldüğü belirtildi.
GEÇEN YIL KENEVİR İDDİASI İLE TUTUKLANMIŞLAR
Serkan A. ve babası İsmail A.'nın geçen yıl 30 Haziran'da bahçelerine 10 milyon lira değerinde kenevir ektikleri iddiasıyla tutuklandığı, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.
İNŞAAT İŞÇİLERİNİN AİLELERİ SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ
İHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Savcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin otopsi işlemleri sırasında acı haberi alan işçilerin yakınları da morg önüne geldi. Burada bekleyen yakınları sinir krizleri geçirerek gözyaşı döktü. Jandarma tarafından aranan Serkan A.'nın hükümlü kadrosundan Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda ambulans şoförü olarak görev yaptığı öğrenildi.
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