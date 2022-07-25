Katil ve azmettirici aynı karede!

Adana'da edinilen bilgiye göre, olay, 22 Şubat günü saat 10.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için evinden çıkan Yusuf Yosunkaya, 01 AHT 055 plakalı otomobiline bindiği sırada bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI
İHA'da yer alan habere göre tabancadan çıkan mermilerle yaralanan Yosunkaya kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Yosunkaya, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Yosunkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Polis, şüphelinin Ömer K. (23) olduğunu ve kiraladığı araçla olay sabahı Yosunkaya’nın evinin önünde pusuya yattığını belirledi. Şüphelinin, Gazipaşa Mahallesi’ndeki kayınpederinin evinde saklandığını belirleyen polis, zanlıyı adrese yaptıkları baskında yakaladı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken, evde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı tabanca da ele geçirildi.
AZMETTİRİCİ DE TESPİT EDİLDİ
Polisin yaptığı çalışmada Yosunkaya’nın, olaydan bir hafta önce dini nikahlı eşinden ayrıldığı için Onur Ş.’yi, “Eşini boşadın, bir çocuğuyla ortada bıraktın” demesi üzerine çıkan kavgada darp ettiği, araya girmek isteyen Ömer K.’yı da dövüp, küfrettiği ortaya çıktı. Bu olaydan sonra Onur Ş.’nin katil zanlısını Yosunkaya’yı öldürmesi için azmettirdiği öne sürüldü.
BEŞ AY SONRA O DA YAKALANDI
Olaydan sonra yakalanan katil zanlısı tutuklandı. Polis ise azmettiriciyi aramaya başladı. Polis olaydan 5 ay sonra firari zanlıyı Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Vali Yolu Caddesinde fark etti. Zanlı polisin kendisini fark ettiğini görünce kaçmaya çalıştı ancak yakalandı.
İKİSİ AYNI KAREDE OBJEKTİFE YANSIDI
Zanlı sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Ancak zanlının katil zanlısı Yosunkaya’yı vurduktan sonra aynı dolmuşta yolculuk yaptıkları ortaya çıktı. Bu anlar ise dolmuşun güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi.
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