Son dakika haberi Kastamonu'da otobüs devrildi!
Kastamonu-Taşköprü karayolunda otobüs devrildi, ekipler olay yerine sevk edildi. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 33 yolcunun yaralandığı öğrenildi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 6 kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı belirlendi.
Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor.