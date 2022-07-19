Kasımpaşa'dan 2 transfer

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Kasımpaşa, Erdem Çetinkaya ve Oğuzhan Efe Yılmaz'ı renklerine bağladı.

Lacivert-beyaz kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni transferlerimiz Erdem Çetinkaya ve Oğuzhan Efe Yılmaz, sağlık sponsorumuz Liv Hospital’da geçirdikleri kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendilerini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attılar."