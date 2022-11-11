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Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Şenol Can ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Giriş: 11.11.2022 - 17:18 | Güncelleme: ABONE OL
Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi

Kasımpaşa, Teknik Direktör Şenol Can ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik sorumlumuz Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Teknik Direktör Şenol Can, Kasımpaşa'nın başında 11 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda 4 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

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