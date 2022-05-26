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Süper Lig'in flaş ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde ligin ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalarken, 2021-2022 sezonunda birçok kulüp rekorunu da kırdı.

KULÜP TARİHİNİN EN ÇOK PUANI

Ligi 53 puanla tamamlayan Lacivert-Beyazlılar, kulüp tarihinde en çok puan topladığı sezonu yaşadı. Ligin ilk devresini 15 puanla tamamlayan Kasımpaşa, ikinci yarıda ise adeta şov yaptı. Dümene Sami Uğurlu geçerken, yeni transferlerin de katkısıyla seri galibiyetler alan İstanbul temsilcisi ligin alt sıralarından da hızla uzaklaştı ve 11. sıraya kadar yükseldi.

Ligin ikinci yarısında 38 puan alan Kasımpaşa, söz konusu süreçte aldığı 12 galibiyet ve 2 beraberlikle Fenerbahçe'den sonra en çok puan toplayan ikinci takım oldu. Öte yandan lacivert-beyazlılar bu periyotta bir ilke imza attı. Kasımpaşa tarihinde ilk kez 6 resmi maçı (5 lig, 1 kupa) üst üste kazanarak rekor kırdı.

KULÜP TARİHİNİN EN GOLCÜ SEZONU

Süper Lig'de bu sezon toplam 67 kez rakip fileleri havalandıran Kasımpaşa, kulüp tarihinde en çok gol attığı sezonu geride bıraktı. Sezonun ikinci yarısında 48 gol atarak en çok gol atan takım unvanına sahip olan Lacivert-Beyazlılar, sezonun genelinde ise Fenerbahçe ve Trabzonspor'un arkasından en çok gol atan 3. takım oldu.

GOL KRALI UMUT BOZOK

Lacivert-beyazlı formayla 20 gol atan Umut Bozok, 2021-2022 sezonunu gol kralı olarak tamamlarken, Kasımpaşa'nın 101 yıllık kulüp tarihinin ilk gol krallığı yaşayan oyuncusu oldu.

Lacivert-beyazlı ekip ile 38 Süper Lig maçının tamamında görev alan 25 yaşındaki futbolcu takımı adına 20 gol, 7 asistlik performans sergileyerek 27 gole doğrudan katkı sağlamış oldu.

Umut Bozok, Süper Lig'de 2012-2013 sezonunda Burak Yılmaz'ın elde ettiği krallıktan sonra bu unvanı elde eden ilk Türk futbolcu oldu.

3 FUTBOLCU MİLLİ DAVET ALDI

Kasımpaşa'da oyuncuların gösterdiği performans Milli Takım kapılarını da açtı. Kasımpaşa tarihinde ilk defa üç futbolcu Milli takımdan davet aldı. Umut Bozok ve Eren Elmalı, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday aday kadrosuna davet edildi.

Ümit Milli Takım'ın Kazakistan ve Danimarka ile oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçlarının kadrosuna ise Kasımpaşa'dan Doğucan Haspolat davet edildi.