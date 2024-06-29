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        Haberler Dünya Diplomasi Son dakika haberi Kalın, Haniye ile görüştü | Dış Haberler

        Son dakika haberi Kalın, Haniye ile görüştü

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile ateşkes görüşmelerinde gelinen son aşama, kalıcı ateşkesin sağlanması, rehine takası ve insani yardımların ulaştırılması için atılacak adımları ele aldı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 29.06.2024 - 23:52 Güncelleme: 30.06.2024 - 02:32
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        Kalın, Haniye ile görüştü
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        Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile ateşkes görüşmelerinde gelinen son aşama, kalıcı ateşkesin sağlanması, rehine takası ve insani yardımların ulaştırılması için atılacak adımları ele aldı.

        Ayrıca Kalın, Haniye’nin İsrail saldırısında şehit olan ablası ve Filistin halkı için başsağlığı diledi ve Türkiye’nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

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