Kahreden hata! Hırsız sandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde Mehmet A., birlikte çobanlık yaptığı kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlu Mehmet A.'yı (17) hırsız zannedip, tüfekle ateş ederek, öldürdü.

Zafer Samancı'nın haberine göre olay, dün saat 23.00 sıralarında Yaylacık Mahallesi Beşoluk Yaylası'nda meydana geldi. Oğluyla birlikte çobanlık yapan 50 yaşındaki Mehmet A., akşam saatlerinde evin bahçe kısmından bazı sesler geldiğini duydu. Hırsız olduğunu düşünen Mehmet A., tüfeğini alarak dışarı çıktı ve seslerin geldiği yöne doğru rastgele ateş etti. Daha sonra ateş ettiği bölgeye giden Mehmet A., inleme sesini duydu. Yaralının yanına gittiğinde kendi ismini taşıyan oğlu Mehmet A.'yı vurduğunu anladı.

Tek evladını hırsız sanarak vuran Mehmet A. sağlık ve jandarma ekiplerin çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baba Mehmet A., jandarma tarafından gözaltına alındı.