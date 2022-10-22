Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.10'da Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 7,47 kilometre derinlikte meydana geldi.