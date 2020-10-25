'Kafe sapığı'na sopalı dayak!

İHA

İstanbul Bağcılar'da bir kafeteryada cep telefonuyla çekim yaparak kadınlara tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, iş yeri çalışanları tarafından sopayla dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İğrenç olay, Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir kafeteryada geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs cep telefonuyla çekim yaparak kadınları taciz etti. Durumu fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, şahsı kafeteryanın arka tarafına götürdü. Burada küfür ve hakaretler eden iş yeri sahibi ve çalışanlar şahsı sopa ile dövdü. Dövülmesinin ardından şahıs serbest bırakılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.