Jorge Jesus'tan 5 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Sevilla maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişikliğe gitti.

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Sevilla mücadelesinde ilk 11'de görev alan Serdar Aziz, Szalai, Zacj, Arda Güler ve Batshuayi yer almadı. Bu isimlerin yerine Gustavo, Arao, Rossi, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro ilk 11'de oynadı.

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısına Altay Bayındır, Gustavo, Samet Akaydın, Arao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rossi, Oosterwolde, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Valencia 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Joshua King, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Zajc, Crespo ve Emre Mor yedek kulübesinde forma bekledi.