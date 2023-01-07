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Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM | Ege'de 4,8 büyüklüğünde deprem! İzmir ve birçok yerden hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika haberi İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 09.39'da, Midilli Adası'nda yaşandığı bildirildi. Saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14.2 kilometre uzaklıktaki, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde de bir deprem daha kaydedilmişti

Giriş: 07.01.2023 - 12:24 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA DEPREM | Ege'de 4,8 büyüklüğünde deprem! İzmir ve birçok yerden hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
İzmir ve çevresinde hissedilen deprem!
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DHA

AFAD'dan yapılan açıklamada Ege Denizi'nde bu sabah saat: 09.39'da 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.

İZMİR'DE TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU

Habertürk Muhabiri Gülçin Hacıevliyagil Ayşe, Midilli Adası'nda meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin İzmir'de de hissedildiği ve tedirginliğe neden olduğunu söyledi.

BEŞ SAAT ÖNCE DE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU

Bugün saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14.2 kilometre uzaklıktaki, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde de bir deprem kaydedilmişti.

BUCA'DA 3.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İHA'da yer alan habere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Buca ilçesi merkezli, 3.4 büyüklüğünde de bir deprem meydana geldi.

Saat 09.57'deki depremin derinliği 10.9 kilometre olarak ölçüldü. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

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Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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