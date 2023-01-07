İzmir ve çevresinde hissedilen deprem!

Habertürk Muhabiri Gülçin Hacıevliyagil Ayşe, Midilli Adası'nda meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin İzmir'de de hissedildiği ve tedirginliğe neden olduğunu söyledi.

AFAD'dan yapılan açıklamada Ege Denizi'nde bu sabah saat: 09.39'da 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Bugün saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14.2 kilometre uzaklıktaki, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde de bir deprem kaydedilmişti.

İHA'da yer alan habere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Buca ilçesi merkezli, 3.4 büyüklüğünde de bir deprem meydana geldi.