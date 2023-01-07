İzmir ve çevresinde hissedilen deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamada Ege Denizi'nde bu sabah saat: 09.39'da 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.
İZMİR'DE TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU
Habertürk Muhabiri Gülçin Hacıevliyagil Ayşe, Midilli Adası'nda meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin İzmir'de de hissedildiği ve tedirginliğe neden olduğunu söyledi.
BEŞ SAAT ÖNCE DE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU
Bugün saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14.2 kilometre uzaklıktaki, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde de bir deprem kaydedilmişti.
BUCA'DA 3.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
İHA'da yer alan habere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Buca ilçesi merkezli, 3.4 büyüklüğünde de bir deprem meydana geldi.
Saat 09.57'deki depremin derinliği 10.9 kilometre olarak ölçüldü. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
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