İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasını deşifre etmek için yaptığı çalışmalarda, ardışık aramalardan tespit edilen 48'i muvazzaf toplam 66 askere yönelik operasyon başlattı. Sabah erken saatlerde 28 farklı ilde başlatılan operasyonda, şimdiye kadar aralarında Foça İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ç.E.'nin de bulunduğu 55 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik, MİT, TEM Daire Başkanlığı, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordineli çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar sonucu mahrem imamlar tarafından ankesörlü/ kontörlü sabit hatlardan ardışık olarak iletişim kurulan askerler belirlendi. Yapılan tespitler sonrası 1’i Yüzbaşı, 1’i Teğmen, 62'si Astsubay, 2’si Uzman Çavuş rütbesinde 48’i Muvazzaf olmak üzere toplam 66 asker şüpheli hakkında 28 farklı ilde gözaltı kararı verildi. İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile birçok adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, şimdiye kadar aralarında Foça İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ç.E.'nin de bulunduğu 55 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İZMİR'DEKİ 10. OPERASYON
28 ilde başlatılan operasyonun TSK'daki FETÖ yapılanmasını deşifre etmek için İzmir'de yapılan 10. ardışık operasyonu olduğu öğrenildi. Daha önce yapılan 9 operasyon neticesinde; 793'ü muvazzaf toplam 1 bin 166 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen askerlerden 587'si tutuklandı, 284’ü delil durumu ve mahkemede etkin pişmanlık nedenleriyle adli kontrol kaydıyla,172’si ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için emniyetten serbest bırakıldı.
ANKARA'DA BYLOCK OPERASYONU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında 8'i aktif görevde olan ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
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