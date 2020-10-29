Drift magandalarından kanlı baskın!

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı bir mahallede yaşanan "drift" tartışma sonrası 7 kişi, silah, bıçak ve sopalarla terör estirdi. Toplanıp, tekel bayisini basan drift magandaları, 2 kişiyi bıçaklarken, 2 kişiyi de sopalarla darbetti.
Kanlı baskın, Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, bölgede "drift" yapılması nedeniyle bir tartışma yaşandı. Tartışma sonrası "drift" yaptığı iddia edilen grup, kısa bir süre sonra ellerinde pompalı tüfekler ve sopalarla bölgeye tekrar geldi.
2 KİŞİ BIÇAKLANDI, 2 KİŞİ DARBEDİLDİ
Minibüsten inen 7 kişi, tekel bayisini bastı. İş yeri sahibi Özkan B. ve Uğur K. bıçaklanırken, bölgede bulunan ve olaya müdahil olan 2 kişi de grup tarafından darp edildi.
Olay sonrasında 6 kişinin jandarma tarafından gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, bıçaklanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan, 7 kişinin pompalılar ve sopalılarla iş yerine geliş anı kameralara yansıdı. Görüntülerde tekel bayisine giren kişiler, dükkanı dağıtıyor. Marketteki kişiler de o sırada korkarak yere çöküyor. Bu sırada iş yerini basan bir kişi, elindeki sopayla marketteki gencin kafasına vuruyor.
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