Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar

Son dakika haberi İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamalarda bulundu. Akşener, Millet İttifakı müşahitlerinin son ana kadar sandıkların başında kalması çağrısında bulundu.

Giriş: 28.05.2023 - 18:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar
HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Elbette temennimiz bu ucube sistemin değişmesine dair umudumuz, inancımız, temennimiz var.

Şu çağrıyı yapmak istiyorum; Millet İttifakı'nın müşahitleri, sandık başkanları son ana kadar sandık başlarında kalmalıdırlar. Herhangi bir yorgunluk belirtisinde hangi partiye aitseler o partinin yetkililerini aramalıdırlar.

Genç müşahitlerin özellikle orada kalmalarını motivasyonlarını yüksek tutmalarını istiyorum, hayırlı olsun."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sandıklar kapandı, oylar sayılıyor
Sandıklar kapandı, oylar sayılıyor
Oy kullandıktan sonra soluğu plajda aldılar
Oy kullandıktan sonra soluğu plajda aldılar
Türkiye seçimini yaptı! İşte ilk sonuçlar
Türkiye seçimini yaptı! İşte ilk sonuçlar
Oy kullandıktan sonra kalp krizi geçirdi
Oy kullandıktan sonra kalp krizi geçirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.