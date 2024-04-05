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        Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu

        Son dakika haberi İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, partiyi olağanüstü seçimli kongreye götüreceğini duyurmuştu. Konuyla ilgili yapılan toplantının ardından İYİ Parti'nin 27 Nisan'da olağanüstü seçimli kurultaya gideceği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 14:45 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:41
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        İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu
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        İYİ Parti'de seçimli olağanüstü kongrenin 27 Nisan 2024'te yapılacağı açıklandı.

        İYİ Parti'de Başkanlık Divanı toplantısı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında genel merkezde gerçekleşti. Akşener, toplantıda milletvekilleriyle bir araya geldi. Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre; toplantıda, 27 Nisan 2024 tarihinde seçimli olağanüstü kongrenin toplanması kararlaştırıldı.

        Akşener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, partiyi olağanüstü seçimli kongreye götüreceğini duyurmuştu.

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