Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Haftaya 66 puanla zirvede giren MKE Ankaragücü'ne Samsunspor karşısında puan alması yetiyordu.

Sarı-lacivertli ekip evinde rakibiyle 0-0 berabere kalarak puanını 67'ye yükseltti.

Bitime 3 hafta kala üçüncü sıradaki Erzurumspor'la arasındaki puan farkı 10 olan Başkent ekibi, böylece Süper Lig'e dönmeyi garantiledi.

ANKARAGÜCÜ: 0 - SAMSUNSPOR: 0

Stat: Eryaman

Hakemler: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Cem Özbay

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Alperen Babacan, Yasin Güreler, İshak Çakmak (Dk. 67 Şahverdi Çetin), Abdullah Durak, Geraldo (Dk. 39 Ariyibi), Chahechouhe (Dk. 81 Eren Derdidyok), Murat Uçar (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Owusu (Dk. 67 Cem Ekinci)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Melih Altıkulaç (Dk. 18 Soner Gönül), Hasan Kılıç (Dk. 18 Berk Taşkın), Cihan Kahraman, Polat Yaldır (Dk. 46 Yasin Öztekin), Savicevic, Fofana, Tomane (Dk. 73 Tallo)

Sarı kartlar: Dk. 10 Melih Altıkulaç, Dk. 41 Cihan Kahraman, Dk. 66 Ali Ülgen (Yılport Samsunspor), Dk. 40 Yusuf Abdioğlu, Dk. 45+1 Murat Uçar (MKE Ankaragücü)

ÜMRANİYESPOR DA BİLETİ ALDI

Ümraniyespor ise daha önce ligden düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'u sahasında 4-1 yenerek puanını 66'ya yükseltti.

9 puan önünde bulunduğu BB Erzurumspor ve İstanbulspor'dan ikili ve üçlü averajda üstün olan Ümraniyespor, Bandırmaspor'un puan kaybının ardından Süper Lig biletini aldı.

ÜMRANİYESPOR: 4 - BALIKESİRSPOR: 1

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Tarık Güldal, Adem Şahan, Mahmut Gülle

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Faruk Can Genç, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 58 Hasic), Oğuz Gürbulak (Dk. 69 Atalay Babacan), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 79 Mustafa Can Karagöz), Del Valle (Dk. 58 Camara), Bammou (Dk. 69 Napoleoni)

Balıkesirspor: Yasin Yiğit Berber, Ayberk Kaygısız, Alperen Erdinç (Dk. 46 Muhammed Ali Doğan), Batuhan İşçiler, Güney Çelik Keleş (Dk. 73 Doğa İşeri), Berk Tosun, Sedat Dursun, Hüseyin Karabey, Hasan Can Bingül (Dk. 72 Anıl Taşdemir), Bilalli (Dk. 46 Halil Çolak), Bedirhan Kolkoparan (Dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu)

Goller: Dk. 3 Bammou, Dk. 24 ve 47 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 37 Del Valle (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 64 Berk Tosun (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Ayberk Kaygısız, Dk. 90+4 Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor)

ANKARAGÜCÜ BEŞİNCİ KEZ SÜPER LİG'E DÖNDÜ

MKE Ankaragücü, tarihinde 5. kez alt ligden Süper Lig'e yükselmeyi başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertliler, daha önce 1968-1969, 1976-1977 ve 2017-2018 sezonlarında istediği sonuçları alarak adını Süper Lig'e yazdırmıştı. MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda alt ligde mücadele ederken Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, kupayı kazandığı için düzenlenen kanunla en üst lige çıkmıştı.

2021-2022 sezonunda da mutlu sona ulaşan MKE Ankaragücü, 5. defa bu sevinci yaşadı.

SÜPER LİG'DE 53. SEZONU OLACAK

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de en fazla mücadele eden takımlar arasında yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, tekrar mücadele etme hakkı kazandığı Süper Lig'de tarihinde 53. kez bulunacak.

Başkent temsilcisi, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla maça çıkan 4. takım unvanına da sahip.

BAŞKAN FARUK KOCA İLK SEZONUNDA ŞAMPİYON

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'e çıkmanın sevincini maç futbolcularıyla paylaştı.

Sezon başında yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Koca, ilk sezonunda takımının Süper Lig'e çıkmasının sevincini yaşadı.

Başkan Koca ve yönetimi maç sonu sahaya inerek futbolcularla birlikte tribünleri tek tek gezerek alınan başarıyı kutladı.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Sarı-lacivertliler, Süper Lig coşkusunu tıklım tıklım doldurduğu Eryaman Stadı'nda yaşadı.

Tribünlerin tamamını dolduran Ankaragüçlüler, maç boyunca takımlarına büyük bir destek verdi.