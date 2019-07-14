İşte S-400'lerin konuşlanacağı yerler

14 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
" S-400'ler gelecek mi, yoksa ülke dışında bir yere mi konuşlanacak? Türkiye'ye gelecek ancak aktive edilmeyecek, depoya çekilecek" gibi safsatalar geride kaldı. Türkiye, bağımsız ve egemen bir devlet olarak ihtiyacı olan S-400 sistemlerinin ilkini aldı. Sistem, Ankara'ya getirildi; devamı da gelecek. Anlaşma, 4 bataryadan oluşan bir paketi içeriyor. Şimdi merak edilen soruların yanıtlarını verelim:
KONUŞLANACAĞI YERLER
Yapılan tehdit ve risk analizlerine göre S-400'lerin bir bataryası Suriye'den gelecek tehditlere karşı Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinden birine konuşlandırılacak. İkinci batarya ise Doğu Akdeniz'den gelecek tehditlere karşı Amanoslar'da bir bölgeye yerleştirilecek. Daha fazla detay vermeyelim.
RADAR SİSTEMİ ANKARA'DA
S-400'lerin ana radar sistemi Ankara'da Mürted Üssü'nde bulunacak. Normal şartlarda Ankara'daki radardan Şanlıurfa ve Akdeniz'de konuşlu S-400 bataryalarını kontrol etmek mümkün değil ancak Türkiye'nin mevcut kabiliyetleri de kullanılarak aktarıcı sistemler ve ara istasyonlar devreye sokulacak. Yeni gelecek sistemlerle birlikte ihtiyaç bulunan bölgelere de yerleştirme yapılacak.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 13, 2019
TAKTİK DEĞİL STRATEJİK KARAR
Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemine sahip olması, ABD ve Rusya ilişkileri, uluslararası dengeler göz önünde bulundurularak taktik bir hamle olarak yorumlanıyordu. Ancak bu kararın taktik değil, stratejik bir hamle olduğu devletin ilgili birimlerince ısrarla vurgulanıyor. Birçok alanda devam eden Türkiye-Rusya ilişkileri bundan böyle stratejik ilişki biçimine doğru evrilecek. Savunma sanayi ve enerji gibi sektörlerde yeni işbirliği imkânları devreye sokulabilir. S-400'de olduğu gibi askeri ve sivil uzmanların eğitimi, teknoloji transferi başka alanlarda da kullanılacak. Nükleer santral projesinin hızlandırılması; Türkiye'nin nükleer kapasite edinmesine yönelik insan kaynağı yetiştirme ve teknoloji transferi de hedefleniyor. Avrasya coğrafyası başta olmak üzere Türkiye-Rusya arasında bölgesel ittifaklar geliştirmeye dönük yeni işbirliği alanları görebiliriz...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!