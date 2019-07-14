İşte S-400'lerin konuşlanacağı yerler

" S-400'ler gelecek mi, yoksa ülke dışında bir yere mi konuşlanacak? Türkiye'ye gelecek ancak aktive edilmeyecek, depoya çekilecek" gibi safsatalar geride kaldı. Türkiye, bağımsız ve egemen bir devlet olarak ihtiyacı olan S-400 sistemlerinin ilkini aldı. Sistem, Ankara'ya getirildi; devamı da gelecek. Anlaşma, 4 bataryadan oluşan bir paketi içeriyor. Şimdi merak edilen soruların yanıtlarını verelim:

KONUŞLANACAĞI YERLER

Yapılan tehdit ve risk analizlerine göre S-400'lerin bir bataryası Suriye'den gelecek tehditlere karşı Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinden birine konuşlandırılacak. İkinci batarya ise Doğu Akdeniz'den gelecek tehditlere karşı Amanoslar'da bir bölgeye yerleştirilecek. Daha fazla detay vermeyelim.

RADAR SİSTEMİ ANKARA'DA

S-400'lerin ana radar sistemi Ankara'da Mürted Üssü'nde bulunacak. Normal şartlarda Ankara'daki radardan Şanlıurfa ve Akdeniz'de konuşlu S-400 bataryalarını kontrol etmek mümkün değil ancak Türkiye'nin mevcut kabiliyetleri de kullanılarak aktarıcı sistemler ve ara istasyonlar devreye sokulacak. Yeni gelecek sistemlerle birlikte ihtiyaç bulunan bölgelere de yerleştirme yapılacak.

TAKTİK DEĞİL STRATEJİK KARAR



Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemine sahip olması, ABD ve Rusya ilişkileri, uluslararası dengeler göz önünde bulundurularak taktik bir hamle olarak yorumlanıyordu. Ancak bu kararın taktik değil, stratejik bir hamle olduğu devletin ilgili birimlerince ısrarla vurgulanıyor. Birçok alanda devam eden Türkiye-Rusya ilişkileri bundan böyle stratejik ilişki biçimine doğru evrilecek. Savunma sanayi ve enerji gibi sektörlerde yeni işbirliği imkânları devreye sokulabilir. S-400'de olduğu gibi askeri ve sivil uzmanların eğitimi, teknoloji transferi başka alanlarda da kullanılacak. Nükleer santral projesinin hızlandırılması; Türkiye'nin nükleer kapasite edinmesine yönelik insan kaynağı yetiştirme ve teknoloji transferi de hedefleniyor. Avrasya coğrafyası başta olmak üzere Türkiye-Rusya arasında bölgesel ittifaklar geliştirmeye dönük yeni işbirliği alanları görebiliriz...