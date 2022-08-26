UEFA Avrupa Konferans Ligi´nde grup aşamasının kura çekimi İstanbul´da gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrasında İstanbul Başakşehir, A grubunda Fiorentina (İtalya), Hearts (İskoçya) ve Riga FC (Letonya) ile eşleşti. Sivasspor ise Slavia Prag (Çekya), CFR Cluj (Romanya) ve Ballkani (Kosova) ile G grubunda yer aldı.
VOLKAN DEMİREL KURADA GÖREV YAPTI
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, bugün İstanbul´da bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kuralarla belli oldu. Kura çekimini Fenerbahçe´nin önemli isimlerinden olan ve son olarak Fatih Karagümrük´te teknik direktörlük görevi üstlenen Volkan Demirel ile kariyerinde Lens, Liverpool, Slavia Prag formaları giyen eski futbolcu Vladimir Smicer gerçekleştirdi. Organizasyonda Türkiye´yi temsil eden İstanbul Başakşehir, kura çekimine 1´inci torbadan katılırken; Demir Grup Sivasspor ise 3´üncü torbada yer aldı. Kura çekiminde 32 takım, 4´erli 8 gruba dağıldı. Kura çekiminin ardından gruplar şu şekilde oluştu:
BAŞAKŞEHİR A GRUBU'NDA
A Grubu: İstanbul Başakşehir, Fiorentina, Hearts, RFS
B Grubu: West Ham United, Steaua Bükreş, Anderlecht, Silkeborg
C Grubu: Villarreal, Hapoel Beer-Sheva, Austria Wien, Lech Poznan
D Grubu: Partizan, Köln, Nice, Slovacko
E Grubu: AZ Alkmaar, Apollon, Vaduz, Dnipro
F Grubu: Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgarden
SİVASPOR G GRUBU'NDA
G Grubu: Slavia Prag, CFR Cluj, Sivasspor, Ballkani
H Grubu: Basel, Slovan Bratislava, Zalgiris, Pyunik
TURNUVA FORMATI
Avrupa Konferans Ligi´nde grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
İLK MAÇLAR 8 EYLÜL´DE, FİNAL KARŞILAŞMASI EDEN ARENA´DA
Avrupa Konferans Ligi´nde grup maçları 8 Eylül´de başlayacak ve 3 Kasım´da sona erecek. Bu organizasyonda final karşılaşması, 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.
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