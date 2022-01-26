İstanbul Valisi Yerlikaya'dan çok önemli çağrı!

İstanbul'u vuran kar yağışının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından önemli bir çağrıda bulundu.

Vali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından aciler çekilmesi gerekmektedir.

Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir" paylaşımında bulundu.