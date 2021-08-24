AA

İkitelli'de bir iş yerinde meydana gelen çökme nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Masko Mobilyacılar Sitesi A Blok'ta bulunan bir iş yerinde çökme meydana geldi.

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.