İstanbul Taksim'de, alınan bilgiye göre, Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi'ndeki otelden ''şüpheli ölüm'' ihbarında bulunulması üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gitti.

ODADA HAREKETSİZ BULUNDU

Nikolai Kpbrinets'in kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtildi.

AA'da yer alan habere göre otel görevlileri polise, müşterilerden Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda genel müdür olarak görev yapan Nikolai Kpbrinets'e (62) Rus görevlilerin ulaşamaması üzerine otele gelen Rus konsolosluk personeli ile iki otel çalışanının yedek anahtarla odaya girdiğini ve Kpbrinets'i hareketsiz halde yatarken bulduklarını anlattı.