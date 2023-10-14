İstanbul'da yaşandı! Rus diplomat otelde ölü bulundu!
Rusya Dışişleri Bakanlığı görevlisi 62 yaşındaki Nikolai Kpbrinets, toplantı için geldiği İstanbul'da, Rus konsolosluk personeli ile iki otel çalışanının yedek anahtarla girdiği otel odasında ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı
İstanbul Taksim'de, alınan bilgiye göre, Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi'ndeki otelden ''şüpheli ölüm'' ihbarında bulunulması üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gitti.
ODADA HAREKETSİZ BULUNDUNikolai Kpbrinets'in kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtildi.
AA'da yer alan habere göre otel görevlileri polise, müşterilerden Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda genel müdür olarak görev yapan Nikolai Kpbrinets'e (62) Rus görevlilerin ulaşamaması üzerine otele gelen Rus konsolosluk personeli ile iki otel çalışanının yedek anahtarla odaya girdiğini ve Kpbrinets'i hareketsiz halde yatarken bulduklarını anlattı.
TOPLANTIYA KATILMAK İÇİN GELMİŞTİ
Otele çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bir toplantıya katılmak üzere İstanbul'a geldiği öğrenilen Kpbrinets'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İncelemelerin ardından Kpbrinets'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.