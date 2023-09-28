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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor! AFAD'dan önemli uyarı! - Son dakika hava durumu haberleri

        Son dakika haberi İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!

        İstanbul'da şiddetli sağanak yağış etkili oluyor. Birçok ilde su baskınlarına yol açan yağışla ilgili AFAD'dan flaş bir uyarı geldi. Açıklamada, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır" denildi. İstanbul Valisi Davut Gül de, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.09.2023 - 16:30 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:17
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        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
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        Son dakika haberine göre Arnavutköy ve Başakşehir’de sağanak yağış etkili oldu. Bazı caddeler göle döndü.

        İHA'nın haberine göre yağış nedeniyle bir vatandaşın dükkanını su bastığı ve çalışanların mahsur kaldığı görüldü.

        İŞ YERİNDE MAHSUR KALDILAR

        Arnavutköy ve Başakşehir’de sağanak yağış etkili oldu. Farklı mahallelerde etkisini artıran yağış nedeniyle itfaiye ekipleri tedbir amaçlı su altı arama kurtarma ekibi ve destek ekiplerin bölgede bulunmasını talep etti.

        İstanbul

        Yağmurlu 25°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 28°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 27°

        Antalya

        Sağanak Yağış 29°

        Trabzon

        Güneşli 25°

        Bursa

        Sağanak Yağış 23°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 35°

        Gaziantep

        Güneşli 32°

        Ağrı

        Güneşli 26°

        Bazı caddelerin suların taşmasıyla göle döndüğü görülürken bir vatandaşın dükkanını da su bastı. Kapısını açınca su bastığını ifade eden dükkan sahibi ve çalışanlar içeride mahsur kaldı.

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        TRAFİK FELÇ OLDU

        Yağış nedeniyle trafiğin kilitlenmesiyle de vatandaşlar ve sürücüler zorluk yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        AFAD UYARIDA BULUNDU

        AFAD'dan flaş bir uyarı geldi. Açıklamada, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

        VALİ GÜL: RİSKLİ YERLERİ İVEDİ ŞEKİLDE BOŞALTINIZ

        İstanbul Valisi Davut Gül de, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" paylaşımında bulundu

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