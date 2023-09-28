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Son dakika haberine göre Arnavutköy ve Başakşehir’de sağanak yağış etkili oldu. Bazı caddeler göle döndü.

İHA'nın haberine göre yağış nedeniyle bir vatandaşın dükkanını su bastığı ve çalışanların mahsur kaldığı görüldü.

İŞ YERİNDE MAHSUR KALDILAR Arnavutköy ve Başakşehir’de sağanak yağış etkili oldu. Farklı mahallelerde etkisini artıran yağış nedeniyle itfaiye ekipleri tedbir amaçlı su altı arama kurtarma ekibi ve destek ekiplerin bölgede bulunmasını talep etti.

İstanbul Yağmurlu 25° Ankara Parçalı bulutlu 28° İzmir Parçalı Bulutlu 27° Antalya Sağanak Yağış 29° Trabzon Güneşli 25° Bursa Sağanak Yağış 23° Adana Güneşli 34° Diyarbakır Güneşli 35° Gaziantep Güneşli 32° Ağrı Güneşli 26° Bazı caddelerin suların taşmasıyla göle döndüğü görülürken bir vatandaşın dükkanını da su bastı. Kapısını açınca su bastığını ifade eden dükkan sahibi ve çalışanlar içeride mahsur kaldı. REKLAM TRAFİK FELÇ OLDU Yağış nedeniyle trafiğin kilitlenmesiyle de vatandaşlar ve sürücüler zorluk yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AFAD UYARIDA BULUNDU AFAD'dan flaş bir uyarı geldi. Açıklamada, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

VALİ GÜL: RİSKLİ YERLERİ İVEDİ ŞEKİLDE BOŞALTINIZ İstanbul Valisi Davut Gül de, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" paylaşımında bulundu