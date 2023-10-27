Son dakika haberi İstanbul'da bir binanın bodrum katında patlama!
İstanbul Bağcılar'da 4 katlı binanın bodrum katında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktığı belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Bağcılar'da 4 katlı binanın bodrum katındaki geri dönüşüm atölyesinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre ilçede bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki geri dönüşüm atölyesinde henüz belirlenemeyen meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Patlamada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek binanın çevresinde önlem alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
TUTUŞAN KIYAFETLERİYLE DIŞARI KAÇTI
Ekiplerin, atölyedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Bu arada, atölyede yaşanan patlama bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, atölyenin girişinde bulunan demir parmaklıkların patlamanın etkisiyle savrulduğu, atölyeden çıkan bir kişinin tutuşan kıyafetinin çevredeki kişilerce söndürülmeye çalışıldığı yer aldı.
Fotoğraflar: DHA