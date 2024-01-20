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İstanbul'da, Üsküdar Çengelköy'de, Şenol Güneş Parkı'nın altındaki Kirazlıtepe Katlı Otoparkı'nda, saat: 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ AA ve DHA'da yer alan habere göre çıkan yangına, yapılan ihbarın ardından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ Yoğun dumanın oluştuğu otoparktaki yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken bazı araçlarda hasar oluştuğu öğrenildi. Yangınla ilgili konuşan Fatih Başaran, "Depoyu açtık, duman çıktığını gördük. Aracını çıkaranlar oldu ama içerde araçlar da var" dedi.