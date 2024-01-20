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        Haberler Gündem 3. Sayfa İSTANBUL'DA OTOPARKTA YANGIN | Son dakika haberi: Üsküdar'daki Kirazlıpete'deki 4 katlı otoparkta yangın!

        İstanbul'da 4 katlı otoparkta yangın!

        İstanbul Üsküdar'da bulunan Kirazlıtepe Katlı Otoparkı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle saat: 13.00 sıralarında yangın çıktı. 4 katlı otoparktaki yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken bazı araçlarda hasar oluştuğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:08 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:05
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        İstanbul'da 4 katlı otoparkta yangın!
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        İstanbul'da, Üsküdar Çengelköy'de, Şenol Güneş Parkı'nın altındaki Kirazlıtepe Katlı Otoparkı'nda, saat: 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA ve DHA'da yer alan habere göre çıkan yangına, yapılan ihbarın ardından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

        Yoğun dumanın oluştuğu otoparktaki yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

        YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

        Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken bazı araçlarda hasar oluştuğu öğrenildi.

        Yangınla ilgili konuşan Fatih Başaran, "Depoyu açtık, duman çıktığını gördük. Aracını çıkaranlar oldu ama içerde araçlar da var" dedi.

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        #otoparkta yangın
        #Son dakika haberler
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