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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Boğazı'nda son dakika gemi arızası: Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı! - Güncel haberler

        Son dakika haberi İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

        Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında arızalandı. Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yakıt tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşliğinde güvenli alana çekiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 13:01 Güncelleme: 21.01.2024 - 13:42
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        İstanbul Boğazı'nda gemi arızası
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        İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, bir tankerin demir atması nedeniyle askıya alındı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'dan İzmir'e seyir halindeki PERIA isimli tankerin İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde demir atması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

        Açıklamada, gemiye Kıyı Emniyeti römorkörleri ve tahlisiye botları ile müdahale edildiği aktarıldı.

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