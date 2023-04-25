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Avcılar'da öldüren binada boruların geçmesi için kirişlerin kırıldığı ortaya çıktı!

İstanbul Avcılar'da binadan düşen beton parçasının 38 yaşındaki Mahbup Uzunay'ı hayattan kopardığı feci olayda ortaya çıkan detaylar şoke etti. Buna göre yapılan incelemede binada boruların geçmesi için kirişlerin kırıldığı belirlendi

Giriş: 25.04.2023 - 14:47 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: İstanbul Avcılar'da genç kadını hayattan koparan binada kirişlerin kırıldığı ortaya çıktı!
Genç kadını hayattan koparan binada kirişleri kırmışlar!
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DHA

Avcılar'da beton parçasının düşerek bir kadının ölümüne neden olduğu 37 yıllık binanın tahliye edilmesine karar verildi. Binanın bodrum katında yapılan incelemede kolonlardaki demirlerin korozyona uğradığı, bazı kirişlerin delinerek boru geçirildiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre tahliye nedeniyle bina sakinleri arasında tartışma çıktı. Avcılar'da Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın dış cephesinden düşen beton Mahbup Uzunay (38)'ın ölümüne neden oldu.

Cenazesi dün gece Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Edirne'ye götürülen kadının ölümü ardından polis ve Avcılar Belediyesi ekipleri inceleme başlattı.

BİNA SAKİNLERİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekibinin ardından Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri bu sabah binanın bodrum katına inerek inceleme yaptı. Çalışmada kirişlerin boruların geçmesi için delindiği veya kesildiği, taşıyıcı kolonlarda dökülmeler olduğu, açığa çıkan demirlerde de korozyon oluştuğu tespit edildi.

Avcılar Belediyesi ekibinin incelemesi ardından 1986 yılında ruhsat alan 4 katlı binanın riskli olduğu göz önüne alınarak tahliye için tebligat yapılmaya başlandı.

Binada oturanlar bu karara tepki gösterdi. Binanın sağlam olduğunu savunmayan ancak, hemen burayı boşaltmalarının imkansız olduğunu belirten bina sakinleri ile 6 ay önce dairesini boşaltan kadın arasında tartışma çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Mahbup Uzunay'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Binada bilirkişi incelemesinin yapılacağı öğrenildi.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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