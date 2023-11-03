Son dakika haberi İsrail Kudüs hastanesinin yakınını vurdu
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu. Şifa Hastanesi'nden Refah'a yaralı taşıyan ambulanslar vuruldu
Giriş: 03.11.2023 - 18:46 Güncelleme: 03.11.2023 - 18:47
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin yerleşkesini vurdu. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi. Öte yandan İsrail güçlerinin Refah'a yaralıları taşıyan ambulansları vurduğu bildirildi.
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