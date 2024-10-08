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        Haberler Dünya Son dakika haberi İsrail: Hizbullah Karargah Başkanı öldürüldü | Dış Haberler

        Son dakika haberi İsrail: Hizbullah Karargah Başkanı öldürüldü

        Son dakika... İsrail ordusu, Beyrut'a düzenlediği saldırılarda Hizbullah Karargah Başkanı Sühely Hüseyin Hüseyni'nin öldürüldüğünü duyurdu

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 08.10.2024 - 07:54 Güncelleme: 08.10.2024 - 08:06
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        İsrail: Hizbullah Karargah Başkanı öldürüldü
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        İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılarda Hizbullah Karargah Başkanı Sühely Hüseyin Hüseyni'nin öldürüldüğünü duyurdu.

        İsrail ordusu dün gece Beyrut'ta Hizbullah'a ait istihbarat karargahına saldırdığını bildirmişti. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın başkenti Beyrut'un yanı sıra diğer bölgelerinde ve Bekaa Vadisi'nde silah üretim tesisleri, bir fırlatma sahası ve diğer askeri altyapıyı hedef aldığını iddia etmişti.

        İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah üslerine düzenlediği saldırının ardından İsrail ordusu, Hizbullah Karargah Başkanı Sühely Hüseyin Hüseyni'nin öldürüldüğünü duyurdu.

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