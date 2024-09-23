Son dakika haberi İsrail: 800 Hizbullah hedefi vuruldu

REKLAM advertisement1

İsrail ordusu, Lübnan'a sabah saatlerinden itibaren peş peşe şiddetli ve yoğun hava saldırılar düzenledi. Yetkililer, sabahtan bu yana 800 Hizbullah hedefinin vurulduğunu açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Ebyad, "İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'ü çocuk, 39'u kadın 274'e yükseldi, yaralıların sayısı da 1024'e çıktı." dedi.

Bakan Ebyad, 2006'da yaklaşık 1 ay süren Lübnan-İsrail savaşına işaret ederek, "2006'daki savaşta yaralı sayısı 10 bindi. Ancak İsrail'in son bir hafta içinde düzenlediği saldırılarda yaklaşık 5 bin kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

REKLAM İsrail ordusunun saldırılarında ambulansları hedef aldığına dikkati çeken Ebyad, 2 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 16'sının da yaralandığını aktardı. Ebyad, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin çoğunun sivillerden oluştuğuna dikkati çekti. Lübnan'ın güneyinden büyük bir göç dalgasının harekete geçtiğine vurgu yapan Ebyad, Irak ve Ürdün gibi ülkelerden tıbbi yardımların gönderilmesine rağmen, dost ve kardeş ülkelere "daha fazla destek" çağrısı yaptı. Lübnan Sağlık Bakanı, İsrail saldırılarında yaralananların ülkedeki 27 hastaneye nakledildiğini belirtti.

"İÇ SAVAŞTAN BU YANA EN KANLI GÜN" Ebyad, İsrail’in bugünkü saldırıları nedeniyle ülkede 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en "kanlı günü" yaşadıklarını söyledi. Lübnanlı Bakan, 2006 yılında İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan ve 33 gün süren savaşta yaklaşık 10 bin kişinin yaralandığını, İsrail’in son bir haftalık saldırılarında yaralananların sayısının ise 5 bin 100'e dayandığını aktardı. HİZBULLAH ROKET ATIŞLARIYLA KARŞILIK VERDİ İsrail'in Lübnan'a sabah saatlerinden itibaren peş peşe düzenlediği şiddetli ve yoğun hava saldırılarının ardından Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere roket atışlarıyla karşılık verdi.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa çevresindeki Karmel, Aşağı ve Yukarı Celile bölgelerinde saldırı uyarı sirenleri çaldı. Saldırı sirenlerinin çaldığı bazı bölgeler çatışmaların başladığı Ekim 2023'ten itibaren ilk defa Lübnan'dan hedef alınan menzile girdi. İsrail ordu sözcülüğü, Hayfa yakınlarındaki Karmel bölgesine Lübnan'dan yaklaşık 5 roket atıldığını bunların bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini aktardı. Atılan roketlerden bazılarının da isabet ettiği görüldü. Ordu sözcülüğünün açıklamasında, Yukarı Celile bölgesine 5, Aşağı Celile bölgesineyse 25 kadar roket atıldığı, bunlardan bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği bazılarının da açık alana düştüğü kaydedildi.

Öte yandan, Hayfa yakınlarında yeniden saldırı alarmları çaldı. Lübnan'dan atılan roketlerin hava savunma sistemleri tarafından önlenmesiyle bölgede güçlü patlamalar duyuldu. İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki Ekim 2023'ten bugüne ilk defa işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşimlerinde Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle saldırı alarmları çaldı. İsrail basını, son turda Lübnan'dan İsrail'e 25 roket daha atıldığını belirtti. Buna göre, Hizbullah bu sabah saatlerinden itibaren İsrail'e yaklaşık 95 kadar roket ateşledi.

İsrail'de açık alanlara düşen bazı roketler, isabet alan bir ev ve hafif yaralılar dışında can kaybı, ağır hasar bildirilmedi. HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA Lübnan Hizbullahı da yaptığı yazılı açıklamalarla, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma ile İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve Bekaa'ya düzenlediği saldırılara karşılık İsrail ordusunun kuzey komutanlığının silah deposu Nimra askeri üssü, bölgedeki füze ve topçu birliklerinin Yoav karargahını onlarca roketle hedef aldıklarını duyurdu.